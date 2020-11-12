مطعم “حبيب الملح” في تركيا.. الفنانون المغاربة يقصدونه على خطى مشاهير عالميين

تحول مطعم الطباخ التركي، نصرت غوكشه، إلى قبلة المشاهير المغاربة، في كل مرة تطأ فيها أقدامهم تركيا في زيارة سياحية، أو فية.

وعلى خطى أشهر النجوم العالميين، زار 4 فنانين مغاربة مطعم نصرت في تركيا، في أقل من شهر، آخرهم الممثل الشاب ربيع الصقلي.

ونشر ربيع الصقلي، ليلة أمس الأربعاء، صورا من داخل مطعم نصرت، حيث اختار أن يتناول وجبة العشاء.

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واستغل مغنيو راب المغرب فرصة وجودهم في تركيا، في الأسبوع الأخير من أكتوبر، لزيارة الطباخ الشهير نصرت غوكشيه، الملقب بـ”حبيب الملح”، وهم ديزي دروس، ولبنج، ومسلم رفقة زوجته أمل صقر.

وسبق أن زار الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، الطباخ التركي نصرت غوتشيه في أحد فروع مطاعمه.