شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 773 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم، تسجیل 773 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 134932 في حین تم تسجیل اربع حالات وفاة، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 830 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 110 حالات.

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