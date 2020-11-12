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القوة الجوية يخسر نجمه وودية الصناعات في الخميس 'المشؤوم'

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2020-11-12 | 19:42

القوة الجوية يخسر نجمه وودية الصناعات في الخميس

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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اصابة مهاجم فريقه الكروي، محمد قاسم نصيف وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الاصابة في مباراة الصناعات الكهربائية.
وذكر النادي في بيان ان "مهاجم فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد قاسم نصيف، سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة واربعين يوما بسبب الإصابة".

وأكد طبيب الفريق غالب الموسوي، "غياب المهاجم محمد قاسم نصيف لمدة خمسة واربعين يوما بعد إصابته بكسر في عظم مشط القدم الايمن في المواجهة الودية اليوم أمام فريق الصناعات الكهربائية بعد التحام من قبل احد لاعبي الصناعات".

وخسر فريق القوة الجوية امام ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف دون رد في لقاء ودي اقيم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة كاس العراق .

يذكر ان فريق القوة الجوية سيواجه المصافي على ملعب المصافي في السابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس العراق .

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