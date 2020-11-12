مجددا.. ترامب ينتقد 'فرز الاصوات' ويتحدث عن 'عصابة الخونة'

وفي تغريدة ثانية، ذكر الرئيس: "حسنًا ، لقد رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤلاء الرجال (أندرو ماكابي وجيمس كومي وعصابة البلطجة الخائنة)؟".
وكان مكابي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 2017، بينما أقال ترامب سلفه كومي في مايو من نفس العام.
أما التغريدة الثالثة، فأشار فيها ترامب إلى تقرير يقول إنه جرى "حذف 2.7 مليون صوت لصالح ترامب على الصعيد الوطني.. التقرير يكشف أن 221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب إلى بايدن".
ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت "Dominion" الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في بعض الولايات.
وقالت تقارير إعلامية إن البرنامج تسبب في تحويل الأصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.
ونفت الشركة الأميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه الادعاءات وقالت في وقت سابق إنه لا أساس لها من الصحة. كما وضع موقع تويتر علامة "تحذير" على تغريدة ترامب الأخيرة واعتبرها "ربما مضللة".
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