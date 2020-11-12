شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل 144 ألف حالة إصابة جدیدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظھرت بیانات أمریكیة ،الیوم الخمیس، أن الولایات المتحدة رصدت أكثر من 144 ألف حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا.

Advertisements وذكرت البیانات التي نشرھا مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة أن الولایات المتحدة سجلت 144133 اصابة و1893 حالة وفاة مرتبطة بانتشار الفیروس خلال ال24 ساعة الماضیة. وأشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة ارتفعت إلى 227. 400. 10 إصابة، و241241 حالة وفاة على الأقل.

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