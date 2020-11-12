شكرا لقرائتكم خبر مخزون طهران من اليورانيوم يتجاوز المسموح به 12 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرة أن المعلومات التي وفرتها «تفتقر للمصداقية»، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصل طهران مراكمة اليورانيوم المخصب عقب الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا، إذ أشار التقرير إلى أن نسبة اليورانيوم منخفض التخصيب تخطت بـ12 مرة السقف المسموح به.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل خرق الاتفاق النووي، وقامت بتركيب أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.

وكشفت الوكالة في تقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 24429 كجم في 2 نوفمبر، مقابل 21054 كجم في أغسطس الماضي، بينما الاتفاق النووي ينص على حد أقصى يبلغ 2028 كجم، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية نقلت عددا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-2M من محطة فوق الأرض في نطنز إلى تحت الأرض.