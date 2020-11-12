الزفزافي الأب: حان الوقت لإطلاق سراح ناصر ورفاقه.. وعلى الدولة أن تتصرف بعين الحكمة مع معتقلي الريف- فيديو

وجه أحمد الزفزافي رسالة جديدة إلى الدولة، طالبا فيها بإطلاق سراح نجله ناصر، وباقي المعتقلين على خلفية حراك الريف، مؤكدا أن هؤلاء المعتقلين “عانوا بما فيه الكفاية”.

وقال الزفزافي الأب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن ابنه “ناصر الزفزافي قضى 3 سنوات، و5 أشهر، و14 يوما في السجن، ولا نعرف لماذا ألقي القبض عليه”، وأضاف: “حان الوقت لإطلاق سراحه بمعية كل رفاقه”، وأضاف أن الدولة لا تريد “الاستجابة لمطلب عائلات المعتقلين، والشارع المغربي، ولا نعرف مصدر هذا التعنت والعناد”، حسب تعبيره.

وأوضح أحمد الزفزافي: “نحن كعائلات هؤلاء المعتقلين نطالب بإطلاق سراح الموجودين في سجن طنجة 2، لأنهم عانوا بما فيه الكفاية، ولهذا نطالب الدولة بأن تنظر بعين الحكمة، والرزانة، والشهامة، ولا تبقى في موقعها القديم، وتعامل المعتقلين دائما بمنطق أمني فقط”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن نجله “قابع في سجن طنجة 2، ويعاني عدة أمراض”، وقال: “نطالب بإطلاق سراح 24 معتقلا على خلفية أحداث الريف، وهذا هو مطلب المعتقلين، والعائلات، والريف، إن كان هناك من مستمع، لا أقل ولا أكثر”.