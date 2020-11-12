رقم قياسي جديد في المغرب.. 6195 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 276821 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 4297 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 226040 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4570 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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