الارياني يطالب المجتمع الدولي بمساندة الشعب اليمني في الخلاص من النازية الحوثية

الخميس 12 نوفمبر 2020

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني ‏"ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ارتكبت منذ انقلابها آلاف الجرائم والانتهاكات التي لم يسبق لها مثيل بحق المدنيين من قتل واخفاء قسري وتعذيب وتجنيد اجباري وتشريد وتفجير للمنازل ونهب للممتلكات العامة والخاصة".



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‏وأضاف وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الجرائم والانتهاكات الحوثية خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين باعاقات دائمة والمختطفين، وملايين النازحين داخل اليمن وخارجة، ومعدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة ومأساة إنسانية هي الاكبر عالميا".

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني في مواجهة النازية الحوثية، ومعركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلق لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة والعالم.