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غرق 74 مهاجراً في تحطم سفينة قبالة ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 نوفمبر 2020

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 74 مهاجرا على الأقل لاقوا حتفهم في تحطم سفينة قبالة ليبيا اليوم الخميس، بينما نجا 47 آخرين أعادهم خفر السواحل وصيادون للساحل.

 

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 900 شخص على الأقل غرقوا بالفعل منذ بداية العام الحالي خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

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وتم اعتراض نحو 11 ألفا آخرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا حيث عادة ما يتم احتجاز المهاجرين أو إساءة معاملتهم.

 

وتقول المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه لا يجب اعتبار ليبيا ميناء عودة آمنا ويتعين عدم إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر لها.

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