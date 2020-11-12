شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الشرعية يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية.

Advertisements واضاف بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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