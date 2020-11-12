استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة

الخميس 12 نوفمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة.



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وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية.

وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني وتمت الموافقة عليها.