شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار على السفارة في لاهاي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل مشتبه به بعد إطلاق نار على سفارة المملكة في لاهاي اليوم الخميس. وقالت الشرطة في تصريحات إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بعد أن هشمت رصاصات عدة نوافذ بالمبنى عند حوالي الساعة السادسة صباحا ، وأحدثت 20 ثقبا في الجدار الخارجي له. وقالت الشرطة، دون تقديم معلومات بشأن دوافع محتملة للهجوم، إنه يتم استجواب رجل من مدينة زوترمير القريبة.

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