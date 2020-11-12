شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. استقالة وزير الداخلية بسبب "مخالفات قانونية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم، استقالة وزير الداخلية على خلفية ما سماه "مخالفات قانونية" أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي، مؤكداًأن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من الحكومة، تحملًا للمسؤولية المجتمعية.

وأكد أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسيحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، لافتًا النظر إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية، إضافة لانتشار كوادر الأمن العام وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون.

وأشار إلى أن الأردن ستقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع. وشهدت عدة مناطق في الأردن بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية إطلاق للعيارات النارية ومظاهر سلبية تمثلت بالتجمعات لمناصري الفائزين في الانتخابات في ظل الوضع الوبائي في الأردن.