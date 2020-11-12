سبعة قتلى في تحطم مروحية في سيناء في مصر





أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.



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