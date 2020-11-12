عون: العقوبات الأمريكية بحق سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس أن لبنان متمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة البلاد، مشيراً إلى أن "العقوبات الأمريكية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً".

وقال عون، خلال استقباله في بيروت اليوم مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، إن "هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال حكومة موثوق بها وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية، وعلى التنسيق بشكل فعال مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لإخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها".

واعتبر أن "عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والتي تعتبر من أسس هذه الإصلاحات، تواجه بعراقيل عديدة، نقابلها بإصرار على تحقيقها وقد تم التمديد ثلاثة أشهر لشركة " الفاريز ومارسال" تأميناً لهذه الغاية".

وأشار عون إلى أن " الهم الأساسي حالياً هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط العواصف الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، فضلاً عن تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

ولفت إلى أن " كل هذه الأوضاع تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لاقرار قوانين إصلاحية ضرورية"، لافتاً إلى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة.

بدوره، دعا دوريل إلى الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءة ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن بلاده" ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة لاسيما منها المجال التربوي"، مذكراً أن "وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات".

ونقل دوريل إلى الرئيس عون "تحيات الرئيس ماكرون واهتمامه بالأوضاع في لبنان"، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين.

وكان دوريل قد وصل إلى بيروت مساء أمس الأربعاء، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

يشار إلى أنه تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد تقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقالة حكومته على خلفية انفجار الرابع من آب/ أغسطس الذي هز مرفأ بيروت، ولكن الحريري لم يتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة .

