بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.26 مليون حالة والوفيات 50457

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.26 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض"كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 50457 حالة، وتعافي من المرض 3018 مصاباً حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 40 أسبوعاً.

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