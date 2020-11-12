تركيا تُحضر سلة اسود الرافدين لتصفيات آسيا

وستنطلق النافذة الثانية من التصفيات نهاية تشرين الثاني الحالي.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "المنتخب الوطني سيدخل في معسكر تدريبي بتركيا استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا".



واوضح أن "الاتحاد اكمل جميع الامور للمعسكر الخارجي الاول تحت قيادة المدرب عزيز بكير، حيث من المؤمل ان يستمر لمدة 12 يوماً ومن ثم سيتوجه الفود مباشرة الى البحرين لخوض التصفيات".

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني على ملعب الاخير في الـ26 من الشهر الحالي، بينما سيواجه لبنان في الـ29 من الشهر ذاته.

