بلد مجاور للعراق يسجل قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بكورونا

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 132,086 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,547 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2000، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.
ولفتت إلى أنه تم إجراء 24,128 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,141,170.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2000، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.
ولفتت إلى أنه تم إجراء 24,128 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,141,170.
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