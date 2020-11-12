التطبيعية تطالب إدارة النجف بتسمية ملعبها البديل

رياضة 2020-11-12 | 19:07 306 مشاهدة طالبت الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، إدارة نادي النجف بتحديد ملعبٍ بديل مرخص لخوض مباريات فريقها الكروي في دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١. وبيّنت التطبيعية، في الكتاب الرسمي المرسل إلى إدارة النجف، بـ"أنه بناءً على ما جاء في مذكرة لجنة المسابقات، المؤرخة في 11/11/2020، يرجى تسمية ملعبٍ بديل مرخص لملعب النجف الدولي كونه تحت الصيانة". وكانَ من المقرر أن يخوض فريق النجف مبارياته المقبلة في دوري الكرة الممتاز للموسم 2020-2021 على ملعب النجف الدولي قبل المباشرة بأعمال صيانة الملعب من قبل الشركة المنفذة.

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