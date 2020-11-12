وبلغ عدد الإصابات 405 موزعة كالآتي:
أبو غريب ——————41 البياع ——————12
التاجي ——————12
التراث ——————1
الحرية ——————13
الخطيب ——————6
الــدورة -———-——26
الدولعي ——————7
الرحمانية ——————5
السيدية ——————4
الشالجية ——————2
الشرطة الرابعة ————2
الشعلة ——————25
الصالحية ——————2
الطارمية ——————6
العامرية ——————15
العطـيـفيـة -—————5
الغزاليـة -—————12
القادسيـة —————-12
الكاظميـة —————29
اللطيـفيـة —————12
المحمودية —————27
المنصور —————-5
المواصلات -————-7
الوشاش ———-3
اليوسفية —————13
اليـرموك ——-———14
جــكوك —————-6
حي الجامعة ————-8
حي الجهاد -————16
حي الخضراء -————3
حي العامل -————-10
حي العدل ——-——-5
حي الفرات —————-1
ســويـب —————1
شارع حيفا ——--— 1
سكنة جانب الرصافة ——12
محافظة النجف ———1
محافظة بابل —--——1
محافظة صلاح الدين ——— 1
أبو غريب ——————41
ابو دشير ——————11
الاعلام ——————11
التاجي ——————12
التراث ——————1
الحرية ——————13
الخطيب ——————6
الــدورة -———-——26
الدولعي ——————7
الرحمانية ——————5
السيدية ——————4
الشالجية ——————2
الشرطة الرابعة ————2
الشعلة ——————25
الصالحية ——————2
الطارمية ——————6
العامرية ——————15
العطـيـفيـة -—————5
الغزاليـة -—————12
القادسيـة —————-12
الكاظميـة —————29
اللطيـفيـة —————12
المحمودية —————27
المنصور —————-5
المواصلات -————-7
الوشاش ———-3
اليوسفية —————13
اليـرموك ——-———14
جــكوك —————-6
حي الجامعة ————-8
حي الجهاد -————16
حي الخضراء -————3
حي العامل -————-10
حي العدل ——-——-5
حي الفرات —————-1
ســويـب —————1
شارع حيفا ——--— 1
سكنة جانب الرصافة ——12
محافظة النجف ———1
محافظة بابل —--——1
محافظة صلاح الدين ——— 1
وبلغ عدد حالات الشفاء: 803، والوفيات: 2
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.