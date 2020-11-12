صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا

وبلغ عدد الإصابات 405 موزعة كالآتي: أبو غريب ——————41

ابو دشير ——————11

الاعلام ——————11

البياع ——————12

التاجي ——————12

التراث ——————1

الحرية ——————13

الخطيب ——————6

الــدورة -———-——26

الدولعي ——————7

الرحمانية ——————5

السيدية ——————4

الشالجية ——————2

الشرطة الرابعة ————2

الشعلة ——————25

الصالحية ——————2

الطارمية ——————6

العامرية ——————15

العطـيـفيـة -—————5

الغزاليـة -—————12

القادسيـة —————-12

الكاظميـة —————29

اللطيـفيـة —————12

المحمودية —————27

المنصور —————-5

المواصلات -————-7

الوشاش ———-3

اليوسفية —————13

اليـرموك ——-———14

جــكوك —————-6

حي الجامعة ————-8

حي الجهاد -————16

حي الخضراء -————3

حي العامل -————-10

حي العدل ——-——-5

حي الفرات —————-1

ســويـب —————1

شارع حيفا ——--— 1

سكنة جانب الرصافة ——12

محافظة النجف ———1

محافظة بابل —--——1

محافظة صلاح الدين ——— 1 البياع ——————12التاجي ——————12التراث ——————1الحرية ——————13الخطيب ——————6الــدورة -———-——26الدولعي ——————7الرحمانية ——————5السيدية ——————4الشالجية ——————2الشرطة الرابعة ————2الشعلة ——————25الصالحية ——————2الطارمية ——————6العامرية ——————15العطـيـفيـة -—————5الغزاليـة -—————12القادسيـة —————-12الكاظميـة —————29اللطيـفيـة —————12المحمودية —————27المنصور —————-5المواصلات -————-7الوشاش ———-3اليوسفية —————13اليـرموك ——-———14جــكوك —————-6حي الجامعة ————-8حي الجهاد -————16حي الخضراء -————3حي العامل -————-10حي العدل ——-——-5حي الفرات —————-1ســويـب —————1شارع حيفا ——--— 1سكنة جانب الرصافة ——12محافظة النجف ———1محافظة بابل —--——1محافظة صلاح الدين ——— 1 وبلغ عدد حالات الشفاء: 803، والوفيات: 2

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