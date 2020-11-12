كورونا يواصل غزو بريطانيا.. تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، عن تسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية. وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33470، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة. وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 10 نوفمبر 20412 حالة، وفي 11 نوفمبر 22950.



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