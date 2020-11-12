سلبية أيضاً.. منتخب الشباب يتعادل مع مضيفه القطري في الاطار الودي

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات ليوث الرافدين لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان بداية العام المقبل.

وحاول المدرب قحطان جثير اشراك اكبر قدر ممكن من اللاعبين للوقووف على مستوياتهم وتشخيص الاخطاء لتلافيها مستقبلاً.



وسيتواجه المنتخبان مجدداً في الخامس عشر من الشهر الحالي.

يذكر ان المباراة اقيمت في ات توقيت مباراة المنتخب الوطني الاول امام الاردن في دبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي ايضاً.