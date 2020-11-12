2020-11-12 | 18:10
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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة منتخب الشباب بكرة القدم امام مضيفه القطري، اليوم الخميس.
وحاول المدرب قحطان جثير اشراك اكبر قدر ممكن من اللاعبين للوقووف على مستوياتهم وتشخيص الاخطاء لتلافيها مستقبلاً.
وسيتواجه المنتخبان مجدداً في الخامس عشر من الشهر الحالي.
يذكر ان المباراة اقيمت في ات توقيت مباراة المنتخب الوطني الاول امام الاردن في دبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي ايضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية أيضاً.. منتخب الشباب يتعادل مع مضيفه القطري في الاطار الودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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