2020-11-12 | 17:51
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وتعد هذه المواجهة هي الاولى لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد منذ مطلع شهر آذار الماضي.
وغاب عن اللقاء المدافع احمد ابراهيم بسبب اصابته بفيروس كورونا، حيث تم حجره وابعاده عن تدريبات اسود الرافدين.
وتخضع المنتخبات المتواجدة في الامارات العربية المتحدة الى بروتوكلات طبية مشددة.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاوزبكي في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ضمن المعسكر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهت كما بدأت.. ودية العراق والاردن تنتهي سلبية من دون اهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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