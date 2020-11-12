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انتهت كما بدأت.. ودية العراق والاردن تنتهي سلبية من دون اهداف

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2020-11-12 | 17:51

انتهت كما بدأت.. ودية العراق والاردن تنتهي سلبية من دون اهداف

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فرض التعادل السلبي 0-0 كلمته على مباراة المنتخب الوطني بكرة القدم امام نظيره الاردني والتي اقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن معسكره في الامارات.
المواجهة احتضنها ملعب سفينيس في امارة دبي، كان الحذر السمة السائدة في اغلب دقائق المباراة، حيث لم يرتقِ الاداء الى المستوى المطلوب لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وتعد هذه المواجهة هي الاولى لاسود الرافدين بعد جائحة التي اجتاحت البلاد منذ مطلع شهر آذار الماضي.


وغاب عن اللقاء المدافع احمد ابراهيم بسبب اصابته بفيروس كورونا، حيث تم حجره وابعاده عن تدريبات اسود الرافدين.

وتخضع المنتخبات المتواجدة في الامارات العربية المتحدة الى بروتوكلات طبية مشددة.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاوزبكي في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ضمن المعسكر ذاته.

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