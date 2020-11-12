'داعش' يتبنى الهجوم داخل مقبرة في جدة

وأفادت "رويترز"، بأن تنظيم "داعش" أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس فعالية في مقبرة بجدة، بحسب "الجزيرة".

وأعلنت السلطات السعودية، امس الأربعاء، إصابة شخصين بهجوم بعبوة ناسفة استهدف مشاركين في مراسم جرت بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، قوبل بإدانات من عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات.