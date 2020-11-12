أعلن تنظيم "داعش"، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم بعبوة ناسفة الذي وقع داخل مقبرة لغير المسلمين أمس، في مدينة جدة غربي السعودية.
وأفادت "رويترز"، بأن تنظيم "داعش" أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس فعالية في مقبرة بجدة، بحسب "الجزيرة".
وأعلنت السلطات السعودية، امس الأربعاء، إصابة شخصين بهجوم بعبوة ناسفة استهدف مشاركين في مراسم جرت بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، قوبل بإدانات من عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر 'داعش' يتبنى الهجوم داخل مقبرة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.