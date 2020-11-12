لجنة عسكرية ليبية تعلن بدء إخراج المرتزقة من خطوط التماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت اللجنة أن هذه المرحلة تتعلق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي مشترك من المقر الدائم في سرت لمجموعة (5+5) العسكرية المشتركة أن هذه الخطوة هي مرحلة أولى قبل إخراجهم من ليبيا نهائياً لاحقاً



كما اتفقت اللجنة المشتركة على بدء فتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين، والعمل على في إطار لجنة مشتركة مع الأمم المتحدة لإزالة الألغام ومخلفات الحربية من منطقة التماس والطريق الساحلي.

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وقررت اللجنة اعتماد الترتيبات الأمنية المقدمة من اللجنة الفرعية والمتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس واعتماد الترتيبات الأمنية العاجلة التي تسمح بمرور المواطنين بسلاسة.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة مواصلة اجتماعاتها في سرت في أقرب وفت ممكن.

وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام واختتمت اليوم الخميس، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع انعقاد جلسات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الذي افتتح أعماله الإثنين الرئيس التونسي قيس سعيد، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.