التحالف يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير زورقين مفخخين للانقلابيين جنوبي البحر الأحمر، وقالت قوات التحالف، إنها رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقهما الانقلابيون من محافظة الحديدة.

وتتخذ المليشيا من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.