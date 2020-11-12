العربية: تقارير أولية تشير إلى اسباب فنية وراء تحطم الطائرة الأممية قرب شرم الشيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 7 جنود من القوة الدولية المكلفة بمراقبة السلام بين مصر واسرائيل مصرعهم في تحطم مروحيتهم بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية. وتبين أن الجنود القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي.

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وأفادت مصادر للعربية بتشكيل فريق تحقيق متعدد الجنسيات لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسباب تحطم المروحية

وكانت تقارير أولية أشارت إلى أن أسباب فنية أدلت إلى تحطم المروحية الأممية

يذكر أن قوات حفظ السلام شكلت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتتولى مهام مراقبة تنفيذ بنود المعاهدة والتزام البلدين بالأحكام الواردة فيها.

و تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وأوروجواي.