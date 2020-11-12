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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة.
وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية.
وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني وتمت الموافقة عليها.
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