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وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، اليوم، أن الزعيم السابق جيري رولينجز توفي عن عمر ناهز 73 عاماً، مضيفاً أن "شجرة عملاقة قد سقطت".

 

وجاء في البيان أن رولينجز توفي "بعد فترة قصيرة من المرض"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

 

وكان رولينجز يتمتع بشخصية كاريزمية باتخاذه موقفاً حاسماً ضد الفساد، وحكم تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 1981 و2001.

 

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وأعلنت الرئاسة حداداً بالبلاد لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام.

 

وقاد رولينجز انتفاضة عسكرية قصيرة في عام 1979، لكنه حينئذٍ سلَّم السلطة إلى حكومة مدنية، غير أنه نظم انقلاباً مجدداً بعد ذلك بسنوات.

 

وخاض رولينجز، الابن لأب اسكتلندي وأم غانية، انتخابات ديمقراطية، وفاز بها مرتين. وتنحى عن السلطة في عام 2001.

 

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه على الرغم من وصوله إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري، يرجع له الفضل في وضع الأساس لنظام ديمقراطي بات من بين أكثر النظم استقرارا وتنافسية في أفريقيا.

 

وبعد إعلان وفاته، لجأ قادة زملاء له إلى "تويتر" للإشادة به، حيث وصفه رئيس ليبيريا جورج ويا بأنه "رجل دولة عظيم".

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