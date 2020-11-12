شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت مصر إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم.



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وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وأكد البيان وقوف مصر وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.