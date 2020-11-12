83 قتيلا في سجون الحوثي السرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت رابطة أمهات المختطفين أمس الانتهاكات الحوثية المتواصلة في حق المخفيين قسرا، والإفراج عنهم جثثا هامدة بعد اختطافهم من منازلهم.

وقالت الرابطة في بيان إن آخر تلك الحوادث، تسليم جثة المخفي قسرا علي مرزوق الجرادي (18عاما) والذي تم اختطافه من منزله في قرية خلقة مديرية نهم بمحافظة صنعاء أواخر أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي اقتادت الجرادي إلى جهة مجهولة وظل مخفيا قسرا طوال فترة احتجازه، ولم تعلم أسرته عن مكانه ومصيره، وقال البيان «تم إبلاغ أسرته من قبل جماعة الحوثي المسلحة 10 نوفمبر الحالي بوفاته، مدعية أنه انتحر شنقا في السجن».

وأشارت الرابطة إلى أن أسرة الضحية رفضت استلام جثته حتى يتم التحقيق في مقتله، حيث وجدوا آثار تعذيب على جسده أثناء رؤيتهم له في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، واستنكرت الرابطة بشدة ما تعرض له الجرادي، وحملت جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة عن وفاته، مؤكدة أن «الإخفاء خطر حقيقي يهدد حياة المختطفين».

وأشارت أنها رصدت قتل 83 مختطفا تحت التعذيب أثناء فترات إخفائهم في سجون سرية، بالإضافة إلى أنه يتم رفض أي وساطات محلية أو اتفاقات دولية حتى للكشف عن مصيرهم وإعادة روابطهم بعائلتهم». وطالبت الرابطة الأمم المتحدة بالضغط الحازم لإظهار المخفيين قسرا والكشف عن مصيرهم وتمكينهم من حقوقهم، وضمان ألا يفلت مرتكبو جرائم الإخفاء القسري والتعذيب من العقاب، ودعت إلى مساندة المطالب في الدفاع عن الحقوق المنتهكة بحق المخفيين قسرا.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أنها تسعى للمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا والواقعين تحت الإقامة الجبرية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، بما في ذلك الأربعة المذكورون في قرار مجلس الأمن. جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعدي” أمام مجلس الأمن الدولي.

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من جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامها لطهران بتمويل العنف وزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، في كلمة ألقتها عبر الفيديو أمام الأمم المتحدة حول اليمن، أن إيران تمول الحوثيين وتدعمهم بالسلاح والعتاد من أجل عرقلة جهود السلام.

وشددت على وجوب محاسبة الحوثيين على سلوكهم المجرم ضد الدول المجاورة لليمن، بما في ذلك السعودية، مؤكدة أن إيران تعمل على تأجيج هذا العنف، وتوفير الأموال للميليشيات الحوثية.

وجددت التأكيد على الحاجة الملحة إلى إصلاح الناقلة الصافر التي ترسو في البحر الأحمر، قبل حدوث كارثة بيئية واقتصادية ضخمة.

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