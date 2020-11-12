التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة ويعترض قاربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه السعودية، بعد ساعات من اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات في البحر الأحمر. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم إطلاق الطائرة «بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية». وأشار المالكي قبلها إلى أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية». وأشار المالكي قبلها إلى أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية». وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك نصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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