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ولي عهد البحرين رئيسا للوزراء

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيسا لمجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة عقب وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان عن عمر ناهز 84 عاما، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة.

وتمت مراسم الدفن بعد وصول الجثمان، واقتصرت على عدد محدود من الأقارب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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