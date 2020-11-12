ولي عهد البحرين رئيسا للوزراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيسا لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة عقب وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان عن عمر ناهز 84 عاما، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة.وتمت مراسم الدفن بعد وصول الجثمان، واقتصرت على عدد محدود من الأقارب.
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