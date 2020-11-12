شكرا لقرائتكم خبر العراق يكشف وكرا داعشيا يحوي أسلحة وصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس عن العثور على وكر لتنظيم داعش يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) «إن قيادة عمليات سامراء (120 شمال بغداد) شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الآلية ولواء41 (حشد شعبي) والقطاعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطاعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون».

وأضافت «إن هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على 23 قذيفة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حرارية وصمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20، وعبوة ناسفة تم تفجيرها».

وفي الإطار نفسه أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على ما يعرف بـ(موزع الكفالات) لعوائل داعش في كركوك.

وقالت «إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش».

وأشارت إلى أن الإرهابي كان يقوم بتوزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وبصفة موزع كفالات في ما يسمى قاطع كركوك.