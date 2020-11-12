شكرا لقرائتكم خبر جماعة متمردة تعدم جنودا إثيوبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس «إن جبهة تحرير شعب تيجراي نفذت عمليات إعدام بحق جنود الحكومة في شمال البلاد».

وقال «إن الجيش استعاد السيطرة على بلدة شيري في منطقة تيجراي، وعثر على جثث لجنود كانوا مقيدين وجرى إعدامهم»، مضيفا « هذه القسوة تدمي القلب».

من ناحية أخرى صوت برلمان إثيوبيا لصالح إلغاء الحصانة من المحاكمة الممنوحة لـ 39 مسؤولا في تيجراي.