بن سلمان: الفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية كالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن الفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية مثل "السرطان" وكان يستهلك بين 5 إلى 15% من ميزانية الدولة.

وأكد أن حملة مكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65,8 مليار دولار) خلال 3 سنوات، حسبما نقلت عنه فضائية العربية.

وأوضح أن المملكة تعد بين أكبر وأهم اقتصاديات العالم، لافتًا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية.

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وقال بن سلمان إن قيمة الناتج المحلي غير النفطي في 2016 تقدر بـ1.8 ترليون ريال (480 مليار دولار) وارتفعت بنسبة 4% في الربع الرابع من 2019.

وأوضح أنه في نهاية 2020 ستكون المملكة من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر.

وتابع أن "نسبة البطالة في المملكة في 2018 بلغت 13% وبفضل البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة يتوقع أن تقل إلى 7% قبل 2030".