استهداف دورية روسية في محافظة درعا السورية

أفادت تقارير إعلامية باستهداف دورية للجيش الروسي بعبوة متفجرة في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليومالخميس، إن الحادث وقع على طريق السهوة - المسيفرة في ريف درعا الشرقي، دون معرفة حجم الخسائر .
وأشار إلى أن الانفجار وقع قرب حاجز للجيش السوري على أطراف بلدة المسيفرة جنوبي بلدة الكرك الشرقي، عقب خروج الدورية منها برفقة عسكريين سوريين وعناصر للشرطة العسكرية الروسية، وتم فرض طوق أمني على موقع الحادث.
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