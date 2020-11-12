الهجرة الدولية: مصرع 74 مهاجرًا قرب سواحل مدينة الخُمس الليبية

أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مصرع 74 مهاجرا على الأقل بعد تحطم قارب كان يحملهم قرابة سواحل مدينة الخُمس الليبية، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "74 شخصًا لقوا مصرعهم بعد تحطم قاربهم اليوم قبالة سواحل مدينة الخُمس في ليبيا".
وتابع البيان أن "القارب كان يحمل 120 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصياديون من إنقاذ 47 شخصًا وانتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية الجثامين".
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