عن عمر ناهز الـ 73 عاماً.. وفاة رئيس غانا الأسبق

أعلنت غانا، اليوم، الخميس، وفاة رئيس غانا الأسبق جيري رولينجز عن عمر 73 عاماً الذي قاد هذه الدولة الناطقة بالإنجليزية في غرب إفريقيا لنحو 20 عاماً، بداية كزعيم نظام عسكري ثم كرئيس منتخب، ولم يقدّم حزبه تفاصيل حول أسباب وفاته، وفقًا لقناة الغد.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال جون ماهاما المنتمي إلى المؤتمر الوطني الديموقراطي وهو مرشح المعارضة الأبرز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر، “أعلن تعليق حملتنا إثر وفاة مؤسس حزبنا ورئيس غانا الأسبق جيري جون رولينجز”، وكتب

ماهاما الذي سبق أن رأس غانا بدوره، “لترقد روحه بسلام”.

وكان رولينجز تولى قيادة البلاد عقب انقلاب في 1981، بعد عامين من انقلاب أول. وغادر الرئاسة عام 2000 عقب فوزه بولايتين رئاسيتين.

ولد في 22 يونيو 1947 في أكرا لأب اسكتلندي وأم غانيّة، ودخل في 1967 الأكاديمية العسكرية ليلتحق بعد عام بالقوات الجوية حيث صار طياراً.

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اشتهر بداية بصورة الشاب “الثوري النزيه”، ثم استولى على السلطة مرتين، في عمر

32 ثم 34. وجمعت شخصيته بين هيئة عسكرية استوحت من تشي جيفارا وخطاب وطني شعبي تحت سقف “تقدّمي”.

بدءاً من 1981، صار رئيساً لـ”المجلس الوطني الانتقالي للدفاع” واستمر ذلك 11 عاماً، وهي فترة قاد خلالها نظاماً لا يعير اهتماما كبيراً لحقوق الإنسان، قبل أن يذعن في بداية التسعينيات لموجة التعددية الحزبية.

وفي نهاية 1992، انتخِب رئيساً لجمهورية غانا الرابعة، حائزاً على أكثر من 58% في انتخابات ديموقراطية طاولتها اتهامات بالتزوير. وأعيد انتخابه في 1996 من الدورة الأولى، في انتخابات عُدّت شفافة.

وبعد 19 سنة وسبعة أشهر في الحكم، سلّم منصبه إلى الرئيس الجديد جون كوفور مرشح المعارضة في حينه لتسيّد هذه المستعمرة البريطانية السابقة.