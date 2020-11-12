سجلت بريطانيا، 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصاباتاليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 10 نوفمبر 20412 حالة، وفي 11 نوفمبر 22950.
وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.