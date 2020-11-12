إسبانيا تقيد دخول الأجانب.. أكثر من 40 ألف وفاة بكورونا

تصدرت دولة إسبانيا، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أعلنت قيود جديدة لدخول الأجانب، وارتفاع حالات كورونا.

وتخطت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، 40 ألف وفاة، حسب أرقام رسمية نشرتها وزارة الصحة.

أكثر الدول

وتعد إسبانيا التي سجلت، رقمًا قياسيًا للوفيات في 24 ساعة، وسط تفشي الموجة الثانية لكورونا، من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررًا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد تخطت فرنسا هذه الحصيلة قبل أسبوع على الأقل، فيما تجاوزت بريطانيا، الأربعاء، 50 ألف وفاة.

وأعلنت السلطات الإسبانية عن فرض بعض القيود على دخول الأجانب للبلاد اعتبارًا من

23 نوفمبر الجاري، وخصوصًا القادمين من بلدان ذات مستويات عالية للإصابات بفيروس كورونا.

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نتائج سلبية

وقالت وزارة الصحة إن كل مسافر قادم من بلد فيه نسبة انتشار عالية للفيروس، سيتعين عليه تقديم نتائج سلبية مؤكدة لاختبار فيروس كورونا الذي يجب أن يخضع له في فترة لا تزيد عن 72

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ساعة قبل تاريخ قدومه.

وسيتم فحص كل مسافر قادم لإسبانيا وقياس درجة حرارته، وإخضاعه لاختبار فيروس كورونا في المطار في حال الاشتباه بإصابته بالفيروس.

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تصنيف الدول

وقامت إسبانيا بتصنيف كل الدول إلى فئات بناء على عدد الإصابات في كل 100 ألف من السكان خلال الأيام الـ14 الأخيرة في كل دولة.

وستسمح أو سترفض السلطات الإسبانية دخول أراضي المملكة تبعًا لتلك الإحصاءات وستطبق معايير مختلفة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والدول من خارجه.

يذكر أن إسبانيا سجلت أكثر من 1.44 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 40 ألف حالة.

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