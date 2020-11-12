في أعلى حصيلة يومية.. الجزائر تُسجل 851 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الخميس تسجيل 851 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و18 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور المرض بالجزائر في فبراير الماضي.



وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 65 ألفًا و108 حالات إصابة،

و2111 حالة وفاة.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 43 ألفًا و377 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 53 مريضًا بالعناية المركزة.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض

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حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.