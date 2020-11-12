الاتحاد الأوروبي: مد العقوبات ضد فنزويلا لمدة عام واحد

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن المجلس مدد اليوم نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا لمدة عام واحد،

حتى 14 نوفمبر 2021، بما في ذلك حظر الأسلحة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشار المجلس إلى أن هذا "القرار تم اتخاذه نظرًا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الأعمال التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" في فنزويلا.