أكثر من 74 قتيلاً إثر حادثة غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 11 ثانية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في بيان الخميس عن مقتل 74 شخصاً على الأقل إثر حادثة غرق مركب قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة الأممية إنّ “أفراد منها أبلغوا عن (حادثة) غرق كبيرة أسفرت عن 74 قتيلا على الأقل اليوم (12/11) قبالة الخمس عند الشواطئ الليبية”، موضحة أنّ 47 ناجيا نقلهم خفر السواحل والصيادون إلى الشاطئ.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، الأسبوع الماضي، عن إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية عبر عمليات منفصلة.

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وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا عبر بيان صحافي الثلاثاء، أن “خفر السواحل الليبي أنقذ 443 مهاجرا في الفترة بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر، وتمت إعادتهم إلى ليبيا”.

وازدادت محاولات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية بنسبة 300 بالمئة تقريبا بين يناير و أبريل 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أعمال العنف المستمرة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.

والعام الماضي حاول أكثر من مئة ألف مهاجر عبور البحر المتوسط قضى من بينهم 1200 غرقا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.