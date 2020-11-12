الملك محمد السادس يعزي ملك البحرين بعد وفاة وزير الوزراء

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك إثر نعي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين.

ومما جاء في برقية الملك: “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم، لأسرتكم الملكية الجليلة، وللشعب البحريني الشقيق، عن أحر التعازي والمواساة في فقدان رجل دولة كبير، كرس حياته لخدمة وطنه بكل أمانة وإخلاص، وساهم يكل فعالية في مسيرته التنموية، إذ كان، رحمه الله، نعم السند لجلالتكم، ونعم المدافعين عن وحدة وعزة بلده”.

وقال الملك إنه “إذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإنني أضرع إلى العلي القدير أن يشمل فقيدكم العزیز بعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لوطنه ولأمته الإسلامية”.

كما تضرع الملك إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ ملك مملكة البحرين، ويديم عليه أردية الصحة والعافية وطول العمر، ويجنبه والشعب البحريني الشقيق كل مكروه.