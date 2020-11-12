سعاد حسن وعبد الرحيم الصويري في الحلقة الختامية من “ذا فويس سينيور”

تأهل الفنانان المغربيان، سعاد حسن، وعبد الرحيم الصويري، إلى نهائي برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذا فويس سينيور”، بعدما نالا رضى كل من نجوى كرم، وسميرة سعيد في حلقة بثت، ليلة أمس الأربعاء.

وأدت سعاد حسن أغنية بعنوان “بتعاتبني على كلمة” للفنان جورج وسوف، لتتأهل، رسميا، إلى نهائي البرنامج رفقة فريق النجمة المغربية سميرة سعيد.

وتأهل الفنان عبد الرحيم الصويري إلى الحلقة الختامية من البرنامج، بعدما قدم أغنية ملحم بركات”على بابي واقف قمرين” في حلقة نصف النهائي.

وتعرض الصويري، وسعاد حسن لانتقادات فئة من الجمهور، كونهما فنانان من طينة الكبار، ولا يليق بهما المشاركة في برنامج مسابقات، في حين أن الصويري له رأي آخر، ويعتبر الأمر تجربة تضاف إلى رصيده، وتمنحه شهرة عربية.

يذكر أن الحلقة النهائية من” ذا فويس سينيور” سجلت، قبل بداية الجائحة، وكشفت التسريبات حولها، فشل الفنانين المغربيين في إحراز لقب النسخة الأولى من البرنامج.