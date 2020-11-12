دراسة: 90 في المائة من المغاربة يجهلون اسمي رئيسي مجلسي البرلمان

يبدو أن صورة البرلمان في نظر المغاربة ليست أفضل حالا من نظيرتها للحكومة، التي حظيت بنسبة ضعيفة من ثقة المواطنين فيها، إذ كشف تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات جهل غالبية المغاربة لاسمي رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين، الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش على التوالي.

وكشفت الدراسة عدم معرفة معظم المشاركين في الاستطلاع لعمل البرلمان، أو الأدوار المختلفة، التي يؤديها كمؤسسة، كما أن حوالي 90 في المائة من المستطلعين لم يتمكنوا من تسمية أي من رئيسي مجلسي البرلمان.

وبين التقرير نفسه أن المواطنين يشعرون بأن دور البرلمانيين يقتصر فقط على الجلسات العامة، التي تعقد أيام الاثنين، ونقاشاتهم تقتصر على المؤسسة وحدها.

وسجل المصدر ذاته أنه، في كثير من الأحيان، وُصف البرلمانيون بأنهم يؤدون “مسرحيات”، فقط، إذ لم ير المواطنون العلاقة، أو الارتباط الظاهري بين اهتمامات النواب، وهمومهم.

واعتبر التقرير نفسه أن مصداقية النواب لا تتأثر فقط بسلوكهم، قبل الانتخابات، أو أدائهم في البرلمان، ولكن، أيضا، بـ”الامتيازات، التي يحصلون عليها أثناء ولايتهم، وبعدها، وشعر عدد من الذين تمت مقابلتهم أن رواتب النواب مرتفعة للغاية، ولا تتماشى مع القدرة المالية للبلاد”.