فتح سطات “يتوج” بلقب البطولة الوطنية لـ”الفوتصال”

توج فريق فتح سطات لكرة القدم داخل القاعة، بلقب البطولة الوطنية القسم الأول.

وتصدر فريق فتح سطات البطولة الوطنية القسم الأول برصيد 54 نقطة جمعها من اصل 18 فوزا في وقت تعرض فيه للهزيمة في 4 مناسبات.

وتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بالتهنئة لمكونات الفتح السطاتي بعد انهاٸه الموسم الكروي علی ايقاع التتويج.

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