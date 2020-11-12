الإبراهيمي ينتقد المعلقين على تقاعد ابن كيران: لا يرون تقاعد الوزراء الأولين وهو حقهم

عاد نقاش تقاعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، إلى البرلمان، اليوم الخميس، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية والاستعداد للتصويت عليه.

ودافع مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عن التقاعد الاستثنائي لابن كيران، وقال إن البعض لا يركز سوى على عبد الإله بن كيران، بينما يتلقى وزراء أولون تقاعدهم “وهذا حقهم”.

وانتقد الإبراهيمي بشدة منتقدي تقاعد ابن كيران، واعتبر أن البلاد مدينة لهذا الأخير على خدماته للوطن، ومنها إصلاحه لصندوق المقاصة، وقال: “لو نديرولو مزية واحدة هي إصلاح المقاصة”، معتبرا أنه لو ترك وضع المقاصة إلى حين الجائحة، لكان مكلفا لميزانية الدولة.

وكان موضوع تقاعد ابن كيران قد عاد إلى الواجهة، خلال نقاش تقاعد البرلمانيين، أخيرا، حيث اتخذ مجلسي النواب، والمستشارين، قرارات تصفية صندوق المعاشات في أفق إخراج قوانين تنظم هذه العملية.